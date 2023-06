Poppodium Patronaat verkozen tot 'groenste' podium van Nederland

Plastic flesjes worden er niet meer gebruikt of verkocht en artiesten en crew krijgen alleen nog maar vegetarisch of veganistisch eten voorgeschoteld. Mede daarom is het Haarlemse Patronaat verkozen tot meest duurzame podium van Nederland door Greenstages2020.

Greenstages2020 is een overeenkomst waar zo'n dertig landelijke poppodia en theaters hun handtekening onder hebben gezet. Het doel is dat de podia zo duurzaam mogelijk hun werk doen. Drie keer per jaar wordt het betreffende podium getoetst.

Binnen Patronaat is een zogenaamd Green Team opgericht. Medewerkers uit verschillende disciplines komen dan een aantal keer per jaar samen om te spreken over de duurzaamheidsdoelstellingen en werken die dan verder uit.

Hoge score

Patronaat scoorde gemiddeld een 8,57 over de drie tests. Het gemiddelde van alle podia was een 'zeven min'. Op de tweede plaats eindigde TivoliVredenburg in Utrecht, gevolgd door theater De Schalm in Veldhoven.

Overigens kan een artiest in Haarlem wel vlees te eten krijgen, maar alleen als daar specifiek om wordt gevraagd.