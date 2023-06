Alarm gaat 's nachts af bij lege woning in Hoorn, brandweer moet via raam naar binnen

Aan het Kerkplein in Hoorn konden buurtbewoners en voorbijgangers vannacht een alarm af horen gaan. Aangezien de bewoner niet thuis was, moesten de brandweer en politie op een alternatieve manier naar binnen om deze uit te zetten. Er was geen sprake van brand of rook in de woning, melden de woordvoerders van de politie en Veiligheidsregio.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kreeg vannacht rond 2.50 uur melding van het alarm, dat afging bij een woning aan het Kerkplein. Het is niet bevestigd of dit om een CO2-alarm, of om een rookmelder gaat.

De bewoner van het Hoornse pand was op dat moment niet aanwezig. Alle deuren en ramen op de benedenverdieping waren afgesloten, maar een zolderraam stond wel voor een deel open. Met een ladder zijn brandweerlieden de woning binnengekomen, en hebben het alarm uit kunnen zetten.

Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio is de kans aanwezig dat er metingen in het pand gedaan zijn, maar kan zij dit niet bevestigen. In ieder geval was er geen sprake van rook of brand in het huis. Rond 3.40 uur konden de politie en brandweer vertrekken. De bewoner is ingelicht over de situatie.