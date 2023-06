Liveblog: Naschok storing, ook tussen Amsterdam en Woerden treinen uitgevallen

"We hebben gisteravond op piekmomenten wel twee tot drie keer zoveel boekingen gezien", zegt directeur Hedy Borreman van TCA, Taxi Centrale Amsterdam tegen NH. "De pieken waren vooral toen de shows rond de Arena afgelopen waren."

Borreman denkt dat ongeveer een kwart van de hele vloot van de taxicentrale werd ingezet. "Normaal gesproken is zondagavond niet zo druk."

Het kan daarom zijn dat mensen wat langer moesten wachten op hun taxi. "Normaal gesproken is er met 5 minuten wel een taxi. Nu denk ik dat het zo'n 10 tot 15 minuten duurde. Ook zullen er momenten geweest zijn dat er even geen taxi beschikbaar was, omdat chauffeurs ook mensen meenemen van straat en standplaatsen. Dan moet iemand anders iets langer wachten."

Vanavond is waarschijnlijk ook topdrukte. Ook dan staat er een show van Harry Styles gepland.