Turbulentie voor modelbouwvliegeniers: "Je wil 'm wel graag heel houden"

Met een behoorlijk straffe noordoostenwind was vandaag extra spannend voor de modelbouwvliegeniers tijdens de open dag van modelvliegbouwclub Pegasus in Enkhuizen. Terwijl de tientallen toeschouwers genoten van de vele demonstraties van zweef- en gemotoriseerde modellen, probeerden de bestuurders van de miniatuurmodellen vooral hun materiaal niet te laten crashen. "In de bouw van zo'n vliegtuig gaat al snel tweehonderd uur zitten", aldus hobbyist Peter de Vos. "Dan wil je 'm graag heel houden."

Op zich is Nico Koning, voorzitter van de modelvliegbouwclub, blij met het weer. "Het is mooi zonnig", aldus Koning. "De wind wordt nu wat pittiger. Vanmorgen zijn we met windkracht drie begonnen. Vanmiddag zal dat wel vier worden en dat maakt het wel wat spannend." Bestuurder van een miniatuur zweefvliegtuig Peter de Vos beaamd dat. "Windkracht drie is het maximum", vertelt hij met pretogen. "Windkracht vier is een uitdaging. En bij windkracht vijf weet je zeker dat je met brokstukken naar huis gaat."

"Hij kán neerstorten, dat is pijnlijk maar geeft ook de spanning er aan" Maarten Cornelissen, modelvliegenier

En dát het wel eens misgaat, is juist ook een deel van de charme van het modelbouwvliegen. "Hij kán neerstorten", vertelt Maarten Cornelissen terwijl hij een zweefvliegtuig in de lucht houdt. "Dat is dan pijnlijk, maar het geeft ook de spanning er aan. Als je naar huis gaat en alles is nog heel, dan is het een erg leuke hobby, vind ik." Overigens overkomt het iedere hobby-modelvlieger wel een keer dat het gruwelijk misgaat. "Dan is het huilen en de volgende keer weer beter doen", licht De Vos toe. "Je moet wel een beetje eelt op je ziel hebben als je dit doet. Het ziet er allemaal prachtig uit maar het gaat ook wel eens verkeerd."

Liefde voor het vliegen Maar de liefde voor het vliegen overheerst toch bij de piloten. Als je dan na al die uren bouwen, je vliegtuig ziet opstijgen, geeft dat een speciaal gevoel. "Het is alsof je je eerste kind voor het eerst naar school ziet gaan", zo omschrijft Bert van der Schoor. Voor Peter de Vos is het vooral het sociale aspect waar hij van geniet. "Ik ben niet de beste vlieger", zo vertelt Peter. "Maar ik vind het hier wel reuze gezellig. Het is gewoon heerlijk om hier buiten in het zonnetje te zijn."