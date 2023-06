Boeren trekken aandacht met reuze melkpak naast snelweg A9

"Het helpt ons om het gebied en de weidevogels in stand te houden. En de boeren, want die maken het gebied zo mooi als het nu is", vertelt voorzitter Gert Roos.

Met de recordpoging proberen de boeren na alle negatieve stikstof-berichtgeving hun vak weer eens positief onder de aandacht te brengen. De boeren van Amstel zetten zich namelijk hard in voor natuurbehoud. Een deel van de opbrengst van hun melk wordt gebruikt om de biodiversiteit in het Amstelland te behouden en te verbeteren.

Wind

Het gevaarte van anderhalve meter bij anderhalve meter en vijf meter hoog werd rond 12.00 uur vanmiddag schommelend omhoog getakeld. De hijskraan die hierbij werd gebruikt mochten de boeren lenen van Rijkswaterstaat. Die organisatie had er ook baat bij dat de poging goed zou verlopen. Het pak werd namelijk vlak naast miljoenenproject de verbrede snelweg A9 omhoog gehesen.

Natuurlijk waren de nodige veiligheidsmaatregelen genomen, zodat het pak niet écht op de weg of het publiek kon vallen, maar de wind maakte de poging toch lastig. "We hadden veiligheidstouwen eraan vastgemaakt, omdat de wind er natuurlijk mee gaat spelen. Die stonden op een gegeven moment zo strak dat we eigenlijk niet meer hoger konden", vertelt Michel Penterman van De Boeren van Amstel.

Zelfs een bodybuildster die tegenwicht moest bieden, werd bijna de lucht in getild. "Ik moest me flink schrap zetten", vertelt ze na afloop aan NH. Desondanks slaagt de poging. "We gingen voor 25 meter en droomde stiekem van 30. We zijn dus heel blij", zegt Michel.

Het pak dat vandaag de lucht inging, hebben de boeren overigens niet met melk gevuld. "Dat zou 11.250 liter melk zijn. Beetje zonde!", lacht Michel.