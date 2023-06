Man in Vijfhuizen denkt lekker maaltje voor zijn kat te hebben gevangen, maar krijgt boete

Een man in Vijfhuizen heeft een boete gehad nadat hij werd betrapt met een hoop vissen in een plastic zak. Hij vertelde ze te hebben gevangen voor zijn kat.

Wijkagent Arjen Schut kreeg wel een hele vreemde melding binnen. Iemand zou vissen in een plastic zak stoppen nadat hij ze had gevangen. Eenmaal aangekomen bleek er inderdaad een man te zijn die een zak met zo'n twintig jonge karpers bij zich had.

De man zei dat hij de vissen voor zijn kat gevangen zou hebben.

De politie heeft de karpers vrijgelaten en teruggezet in het water en hem een boete van 150 euro gegeven. "Dat zijn zo'n 252 blikjes kattenvoer...", schrijft de wijkagent op Twitter.