Haarlemmer op straat in elkaar geslagen nadat hij telefoon wil lenen

Een Haarlemmer is vannacht ogenschijnlijk uit het niets mishandeld. De man (41) vroeg op straat of hij een telefoon kon lenen en werd daarna geslagen. De man raakte gewond in zijn gezicht.

De man vroeg rond 1.00 uur op de Gedempte Oudegracht aan een groep mensen of hij een telefoon mag lenen om eventjes te bellen. Hij kreeg geen antwoord, maar werd direct in zijn gezicht geslagen door iemand uit de groep. Daarna werd hij nog een paar keer geslagen door anderen uit de groep.

De Haarlemmer kreeg ook een vloeistof in zijn ogen gespoten. Dat bleek erg pijnlijk, waardoor hij op de grond belandde en nog een paar keer geschopt werd. Welke vloeistof het precies was, is niet bekend.

Hulp

Verschillende omstanders zagen het gebeuren en schoten de Haarlemmer te hulp, waarop de groep weg vluchtte.

De politie onderzoekt de mishandeling en is op zoek naar getuigen en videobeelden. Veel informatie over de verdachten heeft de politie niet. "De man werd door verschillende personen uit de groep in elkaar geslagen", zegt een woordvoerder. "Hij heeft daardoor niet goed kunnen zien door wie hij is mishandeld."