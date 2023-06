Hachelijke uren voor mensen in vastgelopen Hilversumse lift: paar uur opgesloten

Twee mensen hebben gisteren een paar uur opgesloten gezeten in een vastgelopen lift in een net opgeleverd appartementencomplex aan de Hilversumse Bussumerstraat. Pas ver na middernacht konden ze er uit gehaald worden.

Het tweetal drukte vlak voor tien uur op de alarmknop. De brandweer was er snel bij, maar kon het tweetal ook niet meteen helpen. Pas om 1.00 uur kon het tweetal bevrijd worden.

Het duurde zo lang omdat de aanrijtijd van monteur anderhalf uur bleek te zijn, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Gelukkig ging het goed met de mensen in de lift. "Het is natuurlijk altijd vervelend om lang vast te zitten. De brandweer is er bij gebleven totdat zij weer uit de lift konden."

De schrik zal er goed in hebben gezeten, maar voor zover bekend gaat het goed met de mensen uit de lift.