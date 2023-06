Bewoners Amsterdams appartementencomplex horen vanochtend of ze naar huis kunnen na grote brand

De bewoners van het appartementencomplex aan de Amsterdamse Joan Muyskenweg waar gisteravond een zeer grote brand was, horen vanochtend of en wanneer ze weer naar huis mogen. Rond elf uur worden ze bijgepraat door de gemeente en de brandweer. Dat gebeurt in het hotel waar ze vannacht zijn opgevangen.

Inter Visual Studio / Michel van Bergen

De zeer grote brand was vannacht rond half drie uiteindelijk helemaal onder controle. Alle bewoners waren op dat moment al ergens anders: ze werden opgevangen in een hotel in de buurt of bij vrienden en kennissen. Over of ze weer naar huis mogen is nu nog helemaal niets bekend.

Zeer grote brand De zeer grote brand brak rond acht uur gisteravond uit in een appartement op de zesde etage van het gebouw. De brandweer vertelt dat het vuur zich vervolgens via de spouwmuren verspreidde naar het dak. "Er is sprake van een bitumendak (een soort dakleer, red.)", vertelde een woordvoerder van de brandweer vannacht. "Dat brandt op zich vrij stevig. Dat in combinatie met de vrij forse wind, maakt dat de brand zich enorm snel kon verspreiden over het dak."

Oorzaak nog onbekend Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Op het dak van het gebouw liggen zonnepanelen. "Het lijkt er vooralsnog niet op dat de brand op het dak bij de zonnepanelen is ontstaan", aldus de brandweer. Dat gerucht ging langere tijd. De brandweer heeft het vuur de hele avond en een deel van de nacht moeten blussen.Een woordvoerder van de brandweer laat vanmorgen weten dat de brand helemaal uit is en dat er geen brandweer meer aanwezig is bij het appartementencomplex. "Stichting Salvage is elk appartement aan het bekijken en neemt de schade op", vertelt hij.

