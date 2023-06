Liveblog: Zeer grote brand Amsterdam 'zo goed als onder controle', alle bewoners slapen vannacht elders

Een van de brandweermannen vertelt dat het vuur zo goed als onder controle is, maar zeker nog niet uit. Zeer waarschijnlijk woedt de brand nog in de plafonds, door de felle wind is het vuur daar in geslagen. Er worden gaten gemaakt om nog vuur te zoeken en te blussen.

De brandweermannen worden om middernacht afgelost. De bluswerkzaamheden gaan nog de hele nacht door.