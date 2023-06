Liveblog: Voor zover bekend geen gewonden door zeer grote brand Amsterdam, brandweer nog uren bezig

Een van de bewoonsters van het pand zegt dat ze haar buurman hoorde roepen en schreeuwen. "Brand, brand. We moeten weg."

"Ik was echt in paniek! Ik heb snel mijn twee katten mee kunnen nemen naar buiten toe. Toen we op de brug stonden, zagen we de enorme brand van buiten. Heel heftig dit."

De bewoonster is een van de vele getroffenen die - in ieder geval - vannacht niet terug kunnen. Ze slaapt hoogstwaarschijnlijk in het nabijgelegen hotel, waar de bewoners worden opgevangen.