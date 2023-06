De wolf zal ook opduiken in Zandvoort, damhert is zijn prooi: "Dat is de natuur"

De wolf zal vroeg of laat opduiken in de Waterleidingduinen bij Zandvoort. Dat is de overtuiging van Marcel Bressers, de wolvenfluisteraar uit Gendringen. "Ik weet zeker dat hij hier zal komen." Wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de damherten als wolven de duinen komen binnen huppelen? Afgelopen weekeinde was Bressers in Zandvoort om erover van gedachten te wisselen met Willem van der Sloot. Van der Sloot staat bekend als de Zandvoortse hertenfluisteraar.

Wolven - NH Nieuws

De vermoedelijke komst van de wolf is actueel in Zandvoort na berichten dat het roofdier is gespot op de Veluwe, een dag lopen van de duinen bij de badplaats. Misschien dat er zelfs al één onderweg is. Is het er maar ééntje die zijn snoet laat zien, dan is er nog niet zoveel aan de hand. Maar als er een stelletje gespot wordt in de Waterleidingduinen, dan zullen er snel jonkies volgen. "En dan heb je kans dat ze zich er permanent vestigen", zegt Bressers.

"Wolf laat zich niet afschrikken door verkeer" De wolf moet door stedelijk gebied om de duinen te bereiken, maar volgens Bressers is dat geen obstakel. Bressers: "Het is een lastig en lang stuk, maar een wolf die op zoek is naar zijn territorium, laat zich niet afschrikken door verkeer of water. Een wolft loopt gewoon door."

De Waterleidingduinen vormen een relatief klein leefgebied voor de wolven, maar die zullen er onder meer door de aanwezigheid van de vele damherten hun draai vinden. "Ik heb er geen probleem mee. Het is de natuur", zegt Willem van der Sloot. "Liever dat een wolf ze aanvalt dan dat de herten worden doodgeschoten door een jager." Van der Sloot kreeg landelijke bekendheid als hertenfluisteraar in de periode dat de dieren, op zoek naar een prooi, hun territorium uitbreidden tot in de bebouwde kom van Zandvoort. Om ongelukken te voorkomen, dreef Van der Sloot ze terug de duinen in. Dat is inmiddels niet meer nodig door een 700 meter lang hek dat er op zijn initiatief is gekomen. Huisvuil Of het hek ook 'wolvenwerend' is, moet nog blijken. In elk geval is het belangrijk dat de wolf in de duinen blijft en niet, zoals de herten en de vossen, door tuinen gaat struinen. Bressers acht de kans daarop overigens klein: "Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Deze dieren zijn niet met elkaar te vergelijken. De wolf is echt een roofdier en die heeft een grote buit nodig. Die gaat niet tussen het huisvuil snuffelen of er iets tussen zit voor hem."