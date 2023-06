Bijenzwerm nestelt zich onder fiets in Haarlemse hockeyclub: "Bizar veel meldingen vandaag!"

Hoe indrukwekkend de massieve kluit bijen onder het fietskratje ook oogt, voor een ervaren imker als Pim Lemmers is het een peulenschil. Met twee blote handen en zonder enige bescherming tegen de duizenden angels schept Lemmers het bijenvolkje van onder de krat vandaan.

Volkje, want hoe indrukwekkend het ook klinkt, Lemmers legt uit dat het om een kleine zwerm gaat. "Normaal gesproken haal ik zwermen van zo'n 6.000, 7.000 of wel 8.000 bijen weg."

Dikke honingmagen

Het gebrek aan bescherming heeft alles te maken met het feit dat de bijtjes onderweg waren. "Een bij die zwermt heeft voor drie dagen eten bij zich", vertelt de imker tegen NH. "Hun met eten gevulde, dikke honingmagen zitten hun angels in de weg. Daarom kan ik ze rustig op deze manier weghalen. Een hongerige zwerm is andere koek: die kunnen prikken."

Lemmers heeft het vandaag ontzettend druk. Nadat de fiets bij de hockeyclub vrij van bijen is gemaakt, is hij alweer onderweg naar een hockeygoal in Heemstede waar een ongewenste pluk bijen is neergedaald. Daarna is de 21e hole van een golfbaan in de Houtrakpolder aan de beurt: ook daar is een zwerm gespot.

Autoruiten en fietszadels

Dat er vandaag zo veel bijen zwermen, heeft onder andere te maken met het mooie weer vandaag, vertelt Lemmers. "Bijen zwermen als hun huis te klein is, dan verhuizen ze. Een deel van het volk vertrekt dan." Toch vindt ook hij het grote aantal meldingen van vandaag buitensporig.

"Het is heel bizar, zo veel meldingen. Nu vind ik deze zwerm in Haarlem wel heel leuk, want ik heb iets met bijenzwermen op gekke plekken zoals fietsen of auto's. Dat is echt het leukste om te doen: autoruiten of fietszadels."

Tekst gaat door onder de fotocarrousel.