Wol wil wel weer: zonovergoten schaapscheerdersfestival in Blaricum groot succes

Veel geblaat in het Gooi op het zonovergoten schaapscheerdersfestival in Blaricum zaterdag. Jong en oud waren met veel belangstelling en in heel gemoedelijke sfeer getuige van het scheren (of is het knippen?) van de Drentse heideschapen in het Gooi.

Erik Bijlsma, teammanager van het Nederlandse scheerteam, geeft aan dat het verschil tussen 'knippen' en scheren, is dat je de schaar net anders hanteert. Verwarrend, want met de schaar ‘scheer’ je dus ook.

Goois Natuurreservaat heeft twee kuddes met in totaal zo'n 400 schapen. Mirjam de Hiep, herder en schaapscheerder, legt uit dat het 'knippen' van de schapen rustiger is voor het dier. "Je moet wel oppassen dat je niet in de huid knipt en je moet het dier goed vasthouden natuurlijk", vertelt de Hiep over haar manier van scheren. De Hiep is begonnen met het scheren van schapen, om daarna pas herder te worden.

‘Scheren’ met de schaar is ook prettiger voor de schapen dan met de elektrische tondeuse.Met de schaar blijft er nog een klein laagje wol zitten, waardoor de schapen minder last hebben van de zon op hun huid. Op een dag als vandaag geen overbodige luxe.

Wereldtop

"Ik doe zo'n zes tot negen minuten over een schaap", zegt Bijlsma. "Meestal zo'n 45 tot 50 schapen per dag". In 2019 werd Bijlsma 18e van de 35 landen op het Wereld Kampioenschap scheren in Schotland. "We horen als Nederland wel bij de wereldtop van het scheren maar er zijn helaas geen wedstrijden in Nederland."

De prijs van wol begint, dankzij toenemende belangstelling voor natuurlijke materialen, weer toe te nemen. “Maar we gaven het soms weg aan scholen”, zegt Mirjam de Hiep, “die gebruiken het in de moestuin. Wol houdt namelijk goed vocht vast. Er worden ook korrels voor de tuin van gemaakt”. Op het terrein van het festival werden meerdere toepassingen van wol gedemonstreerd. Maar het begint meestal met de draad. Zo lieten ‘spinsters’ aan het spinnewiel zien hoe die draad gesponnen wordt.

Van acht tot tachtig

Scheren is van alle leeftijden zo bleek: er werd een bankje onthuld op het plein voor de schaapskooi voor Piet Kelderman. Met 82 jaar de oudste schaapscheerder van het Gooi. De huidige scheerders hebben van hem het vak geleerd. Met zijn acht jaar was ook de jongste scheerder aanwezig: onder toeziend oog van zijn vader, schoor Dries zijn schaap alsof hij nooit anders had gedaan.

Nadat de schapen hun 'jas' hadden uitgedaan, kregen de toeschouwers nog een demonstratie schapen hoeden. Een getrainde Border Collie luisterde, ondanks het vele rumoer en geblaat om hem heen, goed naar het gefluit van zijn baas. De fluitjes van de baas zijn commando`s en op die manier houdt de hond de kleine kudde geschoren schapen goed onder controle.

Kraampjes en workshops

Op het terrein naast de schaapscheerders konden bezoekers genieten van een marktje met biologische producten, stonden er foodtrucks en waren er diverse kraampjes met informatie over bijvoorbeeld de scouting, archeologie in het Gooi of over de Erfgooiers. Ook waren er een aantal workshops te volgen. Die natuurlijk veel over (de bewerking van) wol gingen.

Omdat scheren en knippen het thema was, bleek dat je als mens je ook kon laten knippen en scheren op het festivalterrein: er was ook een 'gewone' kapper aanwezig.

Voor kinderen was er genoeg te doen. Er was een verhalenverteller, kinderen konden onder begeleiding een herdersstaf maken en ze konden in de make-up gezet worden.

Wol wil wel weer, nu de belangstelling natuurlijke materialen en voor 'vegetarische' wollen vloerkleden is toegenomen. Dat wil zeggen dat het schaap dat de wol voor het vloerkleed heeft geleverd, nog steeds leeft.

Een paar jaar geleden had wol nog een negatieve inkoopprijs. Na de coronacrisis is de vraag naar creatieve producten en workshops toegenomen. Wol is daarom weer 'hot'.