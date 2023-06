Wethouder wil snelle terugkeer Eurostar: "Dit is niet uit te leggen"

Wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) zegt er alles aan te willen doen om ervoor te zorgen dat de Eurostar korter dan zeven maanden wegblijft uit Amsterdam. Ze wil samen met het ministerie, ProRail en NS onderzoeken in hoeverre dat mogelijk is: "Deze verbinding met Londen is cruciaal voor de stad", aldus de wethouder in een reactie aan AT5.

Door werkzaamheden aan de oostzijde van het Centraal Station is er geen plek voor de douanepost op perron 15. Op de Amstelpassage komt een nieuwe douanepost, maar die komt op zijn vroegst pas in het voorjaar van 2025. De werkzaamheden aan de oostzijde beginnen al in juli 2024.

Staatssecretaris Heijnen maakte gisteravond bekend dat Amsterdam daardoor minstens zeven en mogelijk zelfs elf maanden zonder directe treinverbinding naar Londen zit. En dat wekt verbazing bij Van der Horst: "Het is eigenlijk niet uit te leggen daar zo’n belangrijke treinverbinding zo lang wegvalt. Zeker nu we proberen de trein aantrekkelijker te maken om het aantal korte vluchten terug te dringen."

'Cruciaal'

Van der Horst zegt dus te proberen om de Eurostar sneller terug te laten keren: "Ik wil samen met het ministerie, ProRail en NS kijken of er nog manieren zijn om de tijd nog verder te verkorten, want deze verbinding met London is cruciaal voor onze stad.”

Vorig jaar juni maakte de wethouder zich nog weinig zorgen over het tijdelijk verdwijnen van de Eurostar. Staatssecretaris Heijnen meldde toen dat de trein mogelijk enkele jaren weg zou blijven, maar Van der Horst verwachtte toen dat het niet zo ver zou komen. "De belangen zijn van alle partijen eigenlijk heel groot", zei Van der Horst toen. "Iedereen wil er heel graag uitkomen, dus iedereen zit heel constructief in dit gesprek."

Teleurstelling

Die woorden roepen nu vragen op bij VVD-raadslid Daan Wijnants. "De wethouder was toen nog heel optimistisch, maar uiteindelijk is het dus niet gelukt. Ik vraag me af waar er in de tussentijd mis is gelopen, al begrijp ik dat niemand dit voor de lol vertraagt."

"Jammer", vindt Wijnants, "Want dit is natuurlijk slecht voor de transitie naar schoner vervoer. De treinverbinding naar Londen was juist één van de betere alternatieven."

In dat opzicht vindt ook Groenlinks-raadslid Zeeger Ernsting het nieuws teleurstellend. "We hebben net sinds een paar jaar een rechtstreekse verbinding."

"Die heftige douane-controle is ook altijd een hele toestand geweest, zegt Ernsting. Omdat het goed is voor de bereikbaarheid, heb je het er voor over, maar dan is het natuurlijk wel heel teleurstellend om te horen dat hij binnenkort een jaar niet rijdt. Ik ken de details niet, maar ik ga wel aan het college vragen hoe dit kan, want de gevolgen zijn groot."