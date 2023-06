Verdrietig nieuws: ooievaarsjong in nest op Dijklander Ziekenhuis in Purmerend overleden

Voor wie de afgelopen week heeft genoten van de drie jongen in ooievaarsnest op het dak van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend, hebben we slecht nieuws. Eén van de drie kuikens heeft het niet gehaald. Dat meldt mediapartner Regio Purmerend vanmiddag.

Van de twee ooievaarsjongen die in het nest zijn overgebleven, oogt er eentje wat zwakker. Het is de vraag of deze het wel overleeft. Voor het andere, grotere jong lijken de vooruitzichten goed. Dit jong ziet er, volgens Regio Purmerend, energiek uit.

Concurrentie

Het voedsel van ooievaars bestaat de eerste twee tot drie weken meestal uit regenwormen en soms insecten. Dit wordt door in het nest gebraakt, waarna de jongen dit zelf moeten pakken en inslikken.

De sterkere jongen krijgen niet zelden meer voedsel te pakken, waardoor een zwakker jong door voedselgebrek kan verzwakken en sterven. Of dit ook in het nest op het Dijklander Ziekenhuis het geval is, is niet helemaal zeker.