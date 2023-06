Ravage na botsing tussen twee auto's in Amsterdam-Buitenveldert

Op de kruising van de Van Nijenrodeweg en de Van Leijenberghlaan in Amsterdam-Buitenveldert zijn vannacht twee auto's op elkaar gebotst. Dat zorgde voor een flinke puinhoop op de weg. Een bestuurder is aangehouden nadat een blaastest uitwees dat hij mogelijk softdrugs had gebruikt.

De auto's raakten niet alleen elkaar: een auto eindigde tegen een stoplicht. Allebei de auto's raakten zwaar beschadigd.

Volgens een woordvoerder van de politie is één van de inzittenden van een auto ter controle naar het ziekenhuis gebracht. "Die mocht daar snel weg, een andere inzittende van dezelfde auto had een wond aan het hoofd, maar die hoefde niet naar het ziekenhuis."

Positief op softdrugs

De bestuurder van de tweede auto is aangehouden omdat uit zijn blaastest bleek dat hij mogelijk softdrugs had gebruikt. "Daarna wordt onderzoek gedaan naar wat hij precies in zijn lichaam had, met welke hoeveelheden en of dat strafbaar is", legt de woordvoerder uit.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk op dit moment.