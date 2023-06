Duik in het zwembad en shotjes: zaalvoetbalsters FC Marlène voor het eerst landskampioen

De zaalvoetbalsters van FC Marlène hebben vrijdag de eerste landstitel in de historie veroverd. De ploeg van coach Dick van Stralen rekende in twee wedstrijden af met ZVG. Onlangs won de ploeg ook de beker en daarmee pakt de club uit Heerhugowaard de dubbel in het zaalvoetbal.

FC Marlène pakt voor het eerst de landstitel - NH Sport / Stephan Brandhorst

In de best-off-three-serie wist FC Marlène dat het aan de overwinning genoeg had om de titel binnen te slepen. Vorige week wonnen de Noord-Hollanders op bezoek in Gorinchem met 2-3 van de nummer twee uit de reguliere competitie. In eigen huis begon de ploeg heel zenuwachtig aan de wedstrijd en kwam dan ook op achterstand. Tekst loopt door onder de video.

FC Marlène-speelster Zoyla Barendse: "Fantastisch seizoen" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Richting de rust draaide Amy Visser het duel hoogstpersoonlijk om door twee treffers voor haar rekening te nemen: 2-1. Na de pauze pakte FC Marlène door en was opnieuw Visser trefzeker: 3-1. ZVG knokte zich terug in de strijd met de aansluitingstreffer. De bezoekers gingen daarna alles of niets spelen met een extra veldspeelster. Daar maakte Visser in de counter slim gebruik van en maakte zodoende haar vierde treffer van de avond: 4-2. Tekst loopt door onder de video.

Amy Visser maakt vier doelpunten in de finale - NH Sport / Stephan Brandhorst

FC Marlène zal volgend seizoen als landskampioen van Nederland deelnemen aan Europees voetbal. Maandag volgt een reportage van het kampioenschap van FC Marlène op NH Sport.