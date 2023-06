'Complexe situatie' bij brand in Spuistraat Amsterdam-Centrum, veel brandweerwagens opgeroepen

De brandweer is vrijdagavond met een groot aantal brandweerwagens uitgerukt voor een brand in de Spuistraat in het centrum van Amsterdam. De brand is inmiddels geblust.

De eerste melding kwam rond 22.05 uur binnen. Vijf minuten later werd er opgeschaald naar de melding 'grote brand'.

Het ging om een kleine binnenruimte tussen verschillende panden in en een grote luchtkoker. Doordat er rook bij het dak te zien was leek het eerst of de brand op het dak woedde. De brandweer ramde ook nog wat voordeuren van omliggende woningen in omdat bewoners niet open deden.

"Het is heel dicht op elkaar gebouwd", vertelt een brandweerwoordvoerder. "Voordat je bij die ruimte was duurde het even, want je weet niet waar de voordeur zit. Er waren zo'n vijftien deuren. Het is een complexe binnenstad en een complexe situatie. Dus dat is de reden dat de collega's opgeschaald hebben naar 'grote brand'. Niet vanwege de brand, want die viel uiteindelijk wel mee."

Er kwam ook ambulancepersoneel ter plaatse, maar dat was alleen uit voorzorg. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer raadde omwonenden die last hadden van de rook aan om ramen en deuren te sluiten.