Kan je biologisch net zoveel produceren als duurzaam? Boer Ayoub is nog niet overtuigd

In deze aflevering van Expeditie Noord-Holland gaat boer Ayoub dieper in op de vraag of de toekomst voor de Nederlandse boeren duurzaam of biologisch is. Hiervoor gaat Ayoub langs bij een grootschalige en duurzame bloemkoolteler en bezoekt hij een kleinschalige biologische fruitteler, die aan 'agroforestry' doet.

Om de bodem niet uit te putten wordt er niet alleen maar bloemkool op geteeld. “We gebruiken nu een cyclus van 6 jaar. Eerst telen we twee jaar Luzerne, daarna een jaar tulpenbollen, en dan drie jaar bloemkool. Dat zorgt ervoor dat we over dertig jaar nog steeds een hele mooie gezonde grond hebben”, legt Pé uit.

Ayoub is onder de indruk van aanpak van het bedrijf. “Ze zorgen goed voor de planeet en tegelijk zorgen ze er wel voor dat er voldoende te eten is. Met biologisch heb je veel meer nodig om hetzelfde resultaat te behalen”, concludeert hij.

Om Ayoub te laten zien hoe gezond de bodem is, graaft Pé een kuil. Bij de eerste steek met zijn schep vangt hij meteen al twee wormen. “Wormen zijn heel belangrijk voor de bodem. Eigenlijk wil ik bij iedere steek wel een paar wormen zien”, vertelt Pé terwijl hij trots een paar grote wormen onder de neus van Ayoub houdt. “Hoe meer leven in de grond, hoe meer gangetjes er ontstaan, hoe beter de waterhuishouding is.”

Wil doet aan agroforestry. Dit is een landbouwsysteem waarbij het planten en beheren van bomen wordt gecombineerd met landbouw of veeteelt. Wil combineert zijn fruitbomen met pluimvee. Hij heeft 249 kippen rondlopen. “Ze zijn onderdeel van onze kringloop. Ze eten namelijk beestjes die ik liever niet zie in de boomgaard, omdat ze schadelijk zijn voor onze fruitbomen. Denk aan schimmels en insecten”, legt Wil uit.

Ayoub wil weten of er voor hem toekomst zit in het biologisch boeren. Volgens Wil is dat zeker het geval. Als veehouder of fruitteler kun je volgens hem zelfs meer geld verdienen als je biologisch bent. Het liefst ziet hij dan ook dat iedereen morgen biologisch wordt. “Dan hebben we ook meteen het stikstofprobleem opgelost en kunnen we gewoon boer blijven”, vertelt hij.

Biologisch heeft de toekomst

Volgens Wil heeft biologisch boeren de toekomst: “De gangbare technieken zijn al meer dan honderd jaar gebaseerd op het spuiten van gif en kunstmest. Daarentegen zijn we pas zo’n 20 tot 25 jaar bezig met het ontwikkelen van biologische methoden. In die korte tijd is er zoveel kennis opgedaan dat we per hectare veel meer biologisch kunnen produceren dan voorheen. En zal het niet lang duren voordat biologisch net zoveel opbrengt als de gangbare methoden.”

Ondanks de argumenten van Wil is Ayoub nog niet helemaal overtuigd van het biologisch boeren. “Het is nu nog wel zo dat biologisch minder oplevert dan duurzaam. Anderzijds is het ook zo - zoals Wil ook aangeeft - dat de technologie steeds verbetert, waardoor gangbaar en biologisch wel heel dicht bij elkaar komen, dus het zou misschien wél kunnen in de toekomst”, besluit hij diplomatiek.