Erepenning voor Dorus Rijkers Fonds voor zeeredders bij viering 100-jarig jubileum

"Wie is nou die noeste scheper, De grootste redder van ons land?", zingt de band. "Dorus Rijkers!" roept het publiek. De Stichting Helden der Zee - Fonds Dorus Rijkers zet zich in voor gepensioneerde redders van schipbreukelingen en nabestaanden van redders. Het 100-jarig jubileum werd vandaag op bijzondere wijze gevierd, namelijk met een erepenning van de koning.

"We hadden het niet zien aankomen", zegt Jelle Snoeks, voorzitter van het fonds Dorus Rijkers. Tijdens de jubileumviering van het fonds in het Reddingsmuseum mocht Snoeks de erepenning van burgemeester Jan de Boer in ontvangst nemen. "Het voelt als een teken van waardering voor het werk dat we doen."

Wie was Dorus Rijkers?

"Dorus Rijkers werd genoemd: de koning der mensenredders. Niemand kon hem evenaren in het aantal reddingen", zegt burgemeester De Boer tijdens zijn toespraak. De held is verbonden aan Den Helder, de stad waar hij zijn hele leven woonde en waar hij ook begraven werd. De Boer: "Het portret van Dorus Rijkers hing bij veel opa’s en oma’s uit Den Helder aan de muur."

Het jubileum van de stichting wordt verder gevierd met een boek over 100 jaar Dorus Rijkers fonds. Auteur van het boek Jan Heuff vertelt over de historie van de stichting en over haar naamgever, Dorus Rijkers, geboren in 1847 in Den Helder.

Rijkers trouwt in zijn twintiger jaren met een weduwe, die op dat moment al kinderen heeft. De oudste zoon van deze vrouw is ongeveer even oud als Dorus en krijgt kort na het huwelijk zelf een kind. Dit levert de jonge Dorus de bijnaam opa Dorus op.

Heel Nederland kent opa Dorus

Zijn reddingsacties gaan niet onopgemerkt: opa Dorus redt met de Blauwe Zeeridders, de bijnaam van de reddingswerkers, meer dan 500 drenkelingen. In heel Nederland weet men wie Dorus Rijkers was.

Het pensioen voor redders is in de jaren 20 van de vorige eeuw zeer schamel. Rijkers leeft na zijn tijd als reddingswerker in relatieve armoede en hij is niet de enige. De Stichting Helden der Zee - Fonds Dorus Rijkers wordt opgericht om deze groep te ondersteunen: de stichting betaalt pensioenen en geeft kerstpakketten aan redders of hun nabestaanden.