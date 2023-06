Alkmaar neemt gedupeerde ondernemers voortaan mee in plannen tegen Koningsdagdrukte

Ondernemers zijn door de wegafsluitingen aan de Magdalenenstraat en de Achterstraat tijdens Koningsdag in Alkmaar flinke inkomsten misgelopen. Dat moet volgend jaar echt anders, stelt de gemeente na de evaluatie. "Ze zijn vergeten ons en bewoners vooraf in te lichten. In een gesprek heeft de gemeente spijt betuigd", reageert een van de gedupeerde ondernemers Cheryl van der Veen.

De gemeente besloot dit jaar tijdens Koningsdag looproutes in te zetten, om de drukte bij onder meer het Waagplein in goede banen te leiden. De Achterstraat was afgesloten en in de Magdalenenstraat gold eenrichtingsverkeer.

De maatregel leidde tot grote teleurstellingen bij ondernemers uit die straten. Zij werden daar vooraf namelijk niet over ingelicht. "Wij zitten hier zelf nog geen jaar met het eethuis, dus we hadden gevraagd aan de buren wat we konden verwachten met Koningsdag", verklaarde Cheryl van der Veen eerder.

'500 hamburgers weggegooid'

"Die zeiden: 'het is booming die dag'. Dus daar hebben we de inkoop op aangepast. Extra personeel erbij." Maar toen bleef het stil. "Ik heb zeker 500 hamburgers weg moeten gooien, ruim de helft van wat ik ingekocht had."

