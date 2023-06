Zand, zee en zwoele avonturen: Is seks in de duinen een probleem in Noord-Holland?

Voor sommige mensen is het een groot verlangen: seks hebben in de buitenlucht. Tussen een duinpannetje of net langs het wandelpad, niets is te gek. Maar niet iedereen zit daar op te wachten. Zo komt er nu een officieel seksverbod in de vrouwenpolder in Zeeland, een populaire ontmoetingsplek. Hoe zit dat in de Noord-Hollandse duinen? Is het daar ook vaak een hitsige boel of valt dat nog mee? NH deed een rondje langs de boswachters.

NH Nieuws/Laura Gremmee

De liefde bedrijven in bed? Dat kan volgens veel mensen spannender en dus zoeken ze hun toevlucht in de buitenlucht. Boswachters zeggen daar niet blij mee te zijn: Broedvogels kunnen in het broedseizoen worden gestoord en mensen zitten er niet op te wachten om mee te kijken. Seksverbod nodig? In Zeeland wordt het natuurgebied Oranjezon bij de duinen in Vrouwenpolder 'geteisterd' door seksoverlast en komt zelf met een seksverbod. De gemeente heeft borden geplaatst om duidelijk te maken dat het hebben van seks verboden is en dat er meteen boetes worden gegeven wanneer je dit wel doet. Of het in Noord-Holland ook zo'n probleem is, vinden boswachters uit verschillende natuurgebieden niet, blijkt uit een rondvraag van NH. Bij het Noord-Hollands duinreservaat komt het niet veel voor, vertelt boswachter Wouter Bol: " We hebben niet veel last, maar soms vind je weleens condooms of ontstaat er overlast. Dan krijg je een melding en ga je er op af om er wat van te zeggen."

"Dat is een standaard bekeuring van 100 euro. Maar niet op het feit dat ze daar seks hebben, dat is zo ingewikkeld." Wouter Bol, Boswachter

Bij de Helderse duinen komt het zelden voor vertelt de boswachter daar. "Soms gebeurt er wel eens iets op het naakstrand of in een duinpannetje." Het duingebied is vrij smal en erg kaal: "Dan zit je enorm in het zicht en het waait ook erg. Mijn collega trof laatst wel een stelletje aan die de daad wilden beginnen, maar dat is het dan ook wel." Boete voor verstoren broedseizoen "Als je mensen aanspreekt en bekeurd, zijn ze of heel gegeneerd of zo exhibitionistisch dat ze het vlak naast het pad gaan doen en erom moeten lachen", vertelt Wouter Bol. Ze krijgen dan een boete voor buiten de paden te lopen en het verstoren van het broedseizoen. "Dat is een standaard bekeuring van 100 euro voor betreding van de toegangsvoorwaarde. Maar niet op het feit dat ze daar seks hebben, dat is zo ingewikkeld." Een boswachter van Natuurbeheer PWN, hij wil liever niet met zijn naam genoemd worden, snapt dat het leuk en spannend is, maar dat het voor het broedseizoen niet de bedoeling is: "Een enkele keer kom je wel eens een stelletje tegen in de duinen. Ik stuur ze dan meestal naar de paden en vertel dat het niet de bedoeling is en dat er in de broedtijd vogels broeden."

"Het is sowieso heel gênant om te zien en er dan ook daadwerkelijk wat van te zeggen" Boswachter van Natuurbeheer PWN

In het Amsterdamse Bos worden er soms boetes gegeven, vertelt een boswachter: "Het gebeurt weleens dat ik een bekeuring geef voor schenningspleging, maar niet veel." Ook in het Amsterdamse Bos worden er wel eens condooms aangetroffen of is er wat te zien: ''Meestal doen ze het op een afgelegen plek of rondom parkeerplaatsen. Laatst was er nog een stelletje op de camera te zien. Tja, dat gebeurt.'' Gênant Boswachter van Natuurbeheer PWN maakt soms bijzondere taferelen mee: "Het is sowieso heel gênant om te zien en al helemaal om er dan ook daadwerkelijk wat van te zeggen. Ik spreek ze, hoe gênant ook, altijd aan en vertel dat het niet de bedoeling is. Soms hebben mensen de meest gekke reacties", vertelt hij. "Meestal gaan ze weer naar het wandelpad, maar soms zeggen mensen dat ze het nog even willen afmaken. Die stuur ik dan wederom weer weg, maar gênant en bijzonder is het wel."