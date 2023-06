'De Swim' is er klaar voor: honderd vrijwilligers begeleiden 450 zwemmers

De organisatie van het zwemfestijn Swim to Fight Cancer in Haarlem zet vandaag en morgen de puntjes op de i, zodat het evenement voor het goede doel zondag gesmeerd kan verlopen.

Als de voortekenen niet bedriegen, wordt de eerste editie sinds 2018 er één voor de geschiedenis. De weersverwachtingen zijn goed, de waterkwaliteit in de binnenstad is dik in orde en er is nu al meer geld opgehaald dan vijf jaar geleden. De donatiemeter is het half miljoen gepasseerd. In 2018 was het eindbedrag 481.000 euro.

Juni

Om niet nog eens te hoeven meemaken dat het evenement zoals vorig jaar vanwege blauwalg op het laatste moment wordt afgelast, is 'de Swim' dit keer niet in september maar al begin juni. Het water in het Spaarne is nu een stuk kouder dan in het najaar, maar daar heeft de organisatie op ingespeeld.

Vrijwilligers

Er zijn cabines geplaatst waar de deelnemers een warme douche kunnen nemen en vrijwilligers van de reddingsbrigade en de EHBO begeleiden de zwemmers. Ook houden duikers de deelnemers in de gaten. "Aangezien veel deelnemers trainingen in het open water hebben gevolgd, mag de temperatuur van het water geen problemen opleveren", zeggen Jorieke Exler en Milanne Teunissen van de organisatie. In totaal zijn zo'n honderd vrijwilligers actief.

Flyboardshow

Er springen/duiken zondag 450 zwemmers in het water van het Spaarne. Om 13.00 uur starten de deelnemers aan de vier kilometer, om 13.30 uur staat de twee kilometertocht op het programma en om 14.45 uur is het de beurt aan de kids & familyswim. Daarna is er een flyboardshow op het Spaarne en wordt het eindbedrag bekendgemaakt. Flyboards worden door waterkracht hoog boven het water uitgetild.