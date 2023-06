Bewoners seniorencomplex in Enkhuizen versieren binnenplaats voor Jazzfestival

De vlaggen in Enkhuizen hangen uit, tafels van de terrassen worden nog een extra keer schoongemaakt, en op verschillende plekken in de stad worden podia klaargemaakt voor het Jazzfestival. Het feest dat vandaag begint leeft niet alleen in de binnenstad zelf, maar ook bij een seniorencomplex aan de Parklaan. Hier hebben veel bewoners de binnenplaats versierd met paraplu's en posters van bijna vijftig jaar Jazzfestival.

"Ik heb zelf jarenlang in allerlei jazzbandjes gespeeld", vertelt de 80-jarige Enkhuizer aan zijn keukentafel, met jazzmuziek zachtjes op de achtergrond. "En zo heb ik tien tot vijftien jaar op het Jazzfestival gespeeld. Vier van deze bands zijn terug te vinden op de Jazz Walk of Fame in Enkhuizen. Ook hadden we veel optredens in het buitenland. Helaas lukt het mij niet meer om zelf een instrument te spelen, maar ik ga iedere maand naar een optreden in het Peperhuis."

Ook het bestuur van de Jazzvereniging in Enkhuizen is deze week langs geweest om een kijkje te nemen bij het complex. Zij waren zo enthousiast over de versieringen, zat ze binnen een uur allerlei vlaggen gebracht hebben, die ook zijn opgehangen. Verder kun je op de verschillende verdiepingen allerlei oude posters van eerdere jazzfestivals in Enkhuizen tegenkomen.

In het wooncomplex in Enkhuizen zijn 24 appartementen, voor mensen van 55 jaar en ouder. Bewoonster Corrie Bouwman vertelt dat zij vorige week op een dag de binnenplaats inkwam, toen zij een van de paraplu's zag hangen aan de galerij.

Het jazzfestival leeft enorm in het seniorencomplex, vertellen beide bewoners aan de redactie. Zelfs bij de van oorsprong Brabantse Corrie, die inmiddels ongeveer veertig jaar in Enkhuizen woont. "Je wordt vanzelf fan als je hier komt wonen", legt ze uit. "De stad Enkhuizen ademt jazz dit weekend, en morgen gaan we de stad in om het te vieren bij De Nieuwe Doelen."

Volgens De Jong is het uniek dat een dergelijk festival al bijna vijftig jaar in Enkhuizen wordt gehouden. "Vroeger had je hier twaalf, dertien grote orkesten lopen door de binnenstad. Dat is nu een stuk minder geworden, al blijft het Jazzfestival erg groots. Ook hebben we een van de grootste jazzclubs van Nederland in de stad."

Naast een groot feest in de stad hopen de bewoners van het seniorencomplex op mooi weer komend weekend. "Want anders regenen we allemaal nat buiten. We laten die paraplu's nog even hangen", sluit Bouwman af met een lach.