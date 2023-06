Auto over de kop bij Den Burg na aanrijding met Porsche

Op de Keesomlaan bij Den Burg is vanmiddag een auto over de kop gegaan nadat hij op een Porsche botste.

De botsing gebeurde rond 12.45 uur. De klap met de Porsche was zo hard, dat de personenauto met het dak op het asfalt belandde.

Blikschade

Een woordvoerder van de politie zegt tegen NH dat er niemand gewond is geraakt en er alleen sprake is van blikschade. De weg is tijdelijk afgesloten voor het verkeer.