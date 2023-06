Zwaailichten en loeiende sirenes: het KinderBeestFeest is vandaag weer

Voor het KinderBeestfeest worden kinderen uitgenodigd door ziekenhuizen en instellingen uit Noord-Holland, Flevoland en Leiden. Honderden vrijwilligers zorgen ervoor dat de kinderen samen met hun families van een speciale avond in Artis kunnen genieten.

Straten afgesloten

De kinderen worden door de hulpdiensten op twee verzamelplekken opgehaald. De eerste locatie is in Noord en de tweede locatie is in Over Amstel. Bij het ophalen gaan de sirenes en toeters aan om de kinderen op unieke wijze naar Artis te brengen.

Om ervoor te zorgen dat het evenement goed en veilig verloopt, wordt het verkeer in de Plantagebuurt vanaf 16.00 uur omgeleid. De Plantage Middenlaan, de Plantage Kerklaan, de Plantage Doklaan en de Henri Polaklaan zijn tot 23.00 uur afgesloten voor verkeer. Dit geldt ook voor fietsers. Tram 14 wordt via de Utrechtsestraat, Frederiksplein en Sarphatistraat omgeleid.

"Niets aan de hand, maar ga wel aan de kant"

Geen paniek als de speciale voertuigen richting Artis met gillende sirenes voorbij rijden. De gemeente schrijft op Twitter, "niets aan de hand, maar ga wel aan de kant". Dan kan de colonne ongestoord doorrijden. "Wel zwaaien", voegen de vrijwilligers hieraan toe.