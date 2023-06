Meer tolerantie, Zaanse Regenboog timmert al vijf jaar aan de weg

Of het nu om een avondje roze bowlen of een bingo gaat, Frankie Vos is er meestal wel te vinden. Hij zet zich al vijf jaar voor de Zaanse LHBTIQ+-gemeenschap in en daar is nu een expositie van te zien in de bibliotheek van Zaandam.

Op een foto in de expositie is Frankie te zien. Hij zit alleen op een stoeltje in een standje in Purmerend. Op een andere foto zie je een mensenmassa in het centrum van Zaandam zwaaiend met regenboogvlaggen. Er zit maar vier jaar tussen de foto's en ze geven een goed beeld van hoe de Zaanse Regenboog is gegroeid. "Het is heel hard nodig in Zaanstad, want de tijd heeft hier lang stil gestaan", zegt Frankie.

Mensen steunen

Wie de bieb inloopt ziet gelijk twee panelen versierd met regenboogvlaggen. Op de panelen hangen krantenknipsels en foto's van verschillenden feesten in Zaanstad. Frankie merkt dat er steeds meer steun uit de horeca en de gemeente is voor de Zaanse Regenboog.

Dat vindt hij belangrijk, omdat er nog steeds mensen bang zijn om hand in hand te lopen of om een regenboogvlag op te hangen. "We doen het om mensen te steunen, zodat ze zich wat vrijer voelen", vertelt hij.

Goed gevoel

Vandaag start de vijfde Zaanse prideweek. De aankomende week zijn er verschillende activiteiten in de stad georganiseerd door de Zaanse Regenboog. Vijf jaar geleden begon hij alleen met de roze organisatie, en nu zijn er meer dan 40 vrijwilligers bij betrokken. Frankie kijkt ondertussen verder, want hij wil graag roze zaterdag naar Zaanstad halen in 2025. "Ik heb er een goed gevoel over dat dat gaat lukken."