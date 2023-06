Mindervaliden van Nieuw Unicum blij met aangepaste bushalte voor de deur

"Het is fantastisch, geweldig", aldus Rob van West, één van de bewoners van het Zandvoortse zorgcentrum Nieuw Unicum. In het kustdorp worden een hoop bushaltes speciaal aangepast voor mindervaliden, zodat ze makkelijker de bus in én uit kunnen gaan. Dat geldt ook voor de halte bij het zorgcentrum aan de Zandvoortselaan.

Rob, die net als veel van zijn medebewoners in een rolstoel zit, zag onlangs tot zijn grote vreugde dat de huidige halte wordt aangepast. Hij maakte er meteen een paar foto's van om het goede nieuws via Facebook te delen. Tekst loopt door na de foto.

Werkzaamheden bij de bushalte langs de Zandvoortselaan, ter hoogte van Nieuw Unicum - Rob van West

'Soms reed de chauffeur gewoon door' Rob gaat dagelijks richting het centrum of het strand om even onder de mensen te zijn. "Mijn hond gaat altijd mee en als het regent, dan nemen we de bus. Soms komt een bus aanrijden en dan heeft de chauffeur gewoon geen zin om wat lucht uit zijn banden te laten lopen, zodat ik de bus makkelijker in kan. Dan rijden ze gewoon door en laten ze je in de regen staan", vertelt hij. Aanpassingen "De oude halte was ook te laag, waardoor je moeilijk de bus in en uit kon. Hij wordt nu opgehoogd, zodat dat straks een stuk makkelijker gaat. De chauffeur hoeft straks alleen maar op een knop te drukken zodat er een plank naar buiten komt", vertelt Rob. "Het is geweldig dat dat zo kan." Bij de halte aan de andere kant van de straat worden dezelfde aanpassingen gedaan. In totaal worden in Zandvoort 18 bushaltes aangepast voor mindervaliden. Ook blindengeleidetegels worden daarbij vervangen. De werkzaamheden duren een paar dagen en half juni zijn alle haltes gereed. Tekst loopt door na de foto.

De werkzaamheden bij de bushalte aan de Zandvoortselaan, ter hoogte van Nieuw Unicum - Rob van West

Hobbelig fietspad Rob maakt zich al langer sterk voor betere infrastructuur voor mindervaliden in het dorp. In 2017 wees hij de gemeente al op het hobbelige fietspad bij Nieuw Unicum. Dat was volgens de Zandvoorter voor mindervaliden met een rolstoel een veel te lastige route om naar het centrum te gaan. Tekst loopt door na de video.

MS-patiënt Rob wil egale fietspaden in Zandvoort - NH Nieuws

In 2019 beloofde de toenmalige wethouder daar iets aan te gaan doen, maar tot op de dag van vandaag heeft Rob niets van die belofte teruggezien. "Het is zelfs erger geworden, nadat ze daar hebben gegraven om internetkabels aan te kunnen leggen", legt hij uit. "Ik heb me er maar bij neergelegd, anders word je nog als zeur weggezet en dat wil ik ook niet."