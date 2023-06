Frank Masmeijer herpakt zichzelf in Volendam en brengt single uit

Frank Masmeijer (61), die vorig jaar vervroegd werd vrijgelaten uit de gevangenis in België heeft een single uitgebracht en een videoclip opgenomen in Volendam. Dat de oud-televisiepresentator kiest voor Volendam is niet zo gek, want hij is dagelijks in het vissersdorp te vinden. Zijn vriendin heeft een boetiek aan de dijk in het dorp.

Het nummer heet 'Ga je mee naar de zomer' en wordt volgens de makers een echte zomerhit. In de videoclip danst en zingt Masmeijer op en rond de haven van Volendam.

De kans

Masmeijer werd in België veroordeeld tot negen jaar cel vanwege cocaïnesmokkel. Hij kwam vorig jaar eerder vrij omdat hem gratie was verleend door Koning Willem Alexander. Direct na zijn vrijlating werd Masmeijer gespot in Volendam waar zijn vriendin Boetiek de kans aan de dijk opende.

In de jaren 80 en 90 was Masmeijer veel op televisie te zien waar hij grote shows presenteerde zoals de Holidayshow en De helemaal alleen in je eentje show. Daarna maakte hij een carrière switch naar de Belgische horeca en kwam in criminele circuit terecht. Met deze single hoopt Masmeijer weer terug te keren in de entertainmentindustrie.

Documentaire

Naast een single komt er binnenkort ook documentaire uit van de oud-presentator. De film heet Gratie: Het Ware Verhaal en is vanaf 17 juni te zien op streamingdienst Viaplay, "Met die docu sluit ik ook alles af wat er gebeurd is en ik wil er daarna ook niet meer over spreken", vertelt hij aan RTL Boulevard.