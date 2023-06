Nachttrein rijdt in december vanuit Hilversum naar Utrecht en Amsterdam

De nachttrein rijdt heen en weer tussen Utrecht en Amsterdam. Op vrijdag- en zaterdagnacht vertrekt de trein om 1.51 uur vanaf Utrecht Centraal. Om 2.40 uur vertrekt de trein vanaf Amsterdam Centraal.

De andere Hilversumse treinstations zijn overigens niet vergeten. Beide treinen, van Utrecht Centraal naar Amsterdam Centraal en andersom, stoppen namelijk ook op Hilversum Sportpark en Hilversum Mediapark.

"Deze trein is er echt voor iedereen die op een laat tijdstip van en naar Hilversum wil reizen. Bovendien profiteren ook reizigers uit Midden en Oost-Nederland van deze verbinding", reageert de wethouder. "Ook is het een mooi begin van een feestelijk jaar, waarin Hilversum 150 jaar per spoor bereikbaar is."

