Drie koolmeesjes uitgevlogen uit Franks vogelhuisje: "Nog nooit gezien!"

"Ik heb het nog nooit gezien, maar gisteren zijn er drie jongen uitgevlogen en bleef er één jong achter in het vogelhuisje", vertelt Frank Reijn. De Purmerender heeft ook dit jaar weer een camera in een vogelhuisje geplaatst in zijn tuin. Via een livestream kan iedereen meegenieten van de koolmeesjes die in het huisje wonen.

Al sinds 2009, met enkele tussenpozen, houdt Frank het vogelhuisje scherp in de gaten. Dat betekent trouwens niet dat het huisje ook elk broedseizoen wordt bewoond, dat is altijd nog afwachten. Dit jaar was het wél raak.

Zeven eieren

Frank trof begin mei maar liefst zeven schitterende koolmeeseieren aan. Maar dat de natuur net zo ongenadig is als dat ze mooi is, werd ook al snel duidelijk. Eén ei is nooit uitgekomen en op 16 en 17 mei zijn er twee jongen doodgegaan.

"Inmiddels zijn de eitjes al uitgekomen en dus drie jongen uitgevlogen", aldus Frank. "Een jong zit nog binnen. "Deze wordt nog wel gevoerd door de moeder. Nu is het heftig piepen naar elkaar dus ik vermoed dat de laatste elk moment gaat uitvliegen."

Zie hieronder de livestream van Franks vogelhuisje.