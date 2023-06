Vijf minderjarige jongens aangehouden voor reeks straatroven in Amsterdam-Zuid

Voor een reeks straatroven in Amsterdam-Zuid zijn in mei vijf minderjarige jongens aangehouden. Dat meldt de politie. De jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar en worden verdacht van mishandeling, diefstal en chantage. Ze zouden samen verantwoordelijk zijn voor minstens dertien straatroven.

De groep jongens opereerde niet samen, maar was verdeeld in een groep van twee en van drie. Op dit moment lijkt het er volgens de politie niet op dat de twee groepen elkaar kennen.

Volgens de politie waren de twee groepen actief in de periode van februari tot en met begin mei. De jongens zouden maar liefst dertien keer hebben toegeslagen, waarbij zij ook minderjarige slachtoffers hebben gemaakt. De slachtoffers werden met geweld bedreigd om hun spullen af te staan.

Rits aangiftes

Zo werd begin mei op de Van Baerlestraat een jonge jongen mishandeld door drie daders. Het gebeurde nadat de drie hem probeerden te beroven. Enkele dagen later ontving de politie nog eens drie aangiftes over straatroven, mishandeling en afpersing in dezelfde omgeving.

De aangiftes werden gebundeld. De signalementen van de jongens kwamen namelijk overeen met de camerabeelden, waardoor het trio op 16 mei kon worden aangehouden. De drie Amsterdammers zijn 14, 15 en 16 jaar.

Het tweetal

Het andere tweetal daders is 14 en 15 jaar. De politie verdenkt hen van negen zaken die tussen half februari en half april gepleegd zijn. De twee gingen op een andere manier te werk dan de andere groep.

Zij waren in een groter gebied actief, namelijk in meerdere delen van Zuid en in Amstelveen. De slachtoffers werden beroofd nadat zij online met de jongens een afspraak hadden gemaakt voor het kopen van een telefoon. De zaken werden aan elkaar gelinkt, waarna de politie de twee jongens op 9 mei kon aanhouden.

Locatieverbod en avondklok

Door de jonge leeftijd van de verdachten, zijn vier van hen vrijgelaten. Wel kregen zij speciale voorwaarden opgelegd. De vier kregen gebiedsverboden en moeten zich houden aan een avondklok. Een vijfde verdachte zit nog vast.

Het onderzoek naar straatroven en overlast van jeugdgroepen gaat volgens de politie door. Zij sluiten meerdere aanhoudingen, in onder andere deze onderzoeken, niet uit.