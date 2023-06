Eindelijk zomer: stralend weekend voor de boeg

Haal de korte broeken uit de kast, want wie er naar de weersverwachting kijkt, ziet dat het stralend weer wordt de komende week. Is de zomer dan nu echt begonnen? NH Nieuws-weerman Jan Visser vindt van wel.

De paraplu's kunnen in de kast blijven, want het mooie weer lijkt maar aan te houden. Hoewel juni de afgelopen jaren meestal natter was, ziet dat er dit jaar rooskleuriger uit. Met temperaturen van rond de 20 graden gaan we in Noord-Holland een zonnige en vooral zomerse week tegemoet.

Zaterdag en zondag

En dan nu de hamvraag: is de zomer begonnen? Weerman Jan Visser denkt van wel: ''Langzaamaan begint het nu echt warmer te worden.'' Dit weekend wordt het mooi weer met veel zon. Zaterdag zal de temperatuur gemiddeld rond de 21 zijn en zondag tussen de 19 en 20 graden.

Fris in de ochtend

Doordat de wind uit het noordoosten blijft waaien, kan het soms nog wel fris aanvoelen vertelt Visser: ''Vooral 's ochtends kan het nog kouder aanvoelen dus ik zou aanraden nog wel een jas aan te doen.''

Wie komend weekend een frisse duik wil nemen op het strand, moet wel rekening houden met de koude zee: ''Het water is nog maar 14 graden en de wind is aanwezig. Hoewel de zon lekker warm is, kan de wind nog wel verraderlijk zijn,'' aldus Visser. Mocht je dit weekend toch graag naar het strand willen, dan is het achter een windscherm in de zon goed vertoeven.

Voorlopig blijft het mooie weer volgens Jan Visser nog wel aanhouden: ''Tot 11 juni is het fraai weer met warme temperaturen en blijft het droog.''