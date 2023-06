Heerlijk die zomer maar let op: door frisse meimaand is het open water nog koud!

Met veel zon en temperaturen boven de twintig graden beloofd het dit weekend heerlijk zomers te worden. Ongetwijfeld zullen de stranden volstromen en zal ook het open water opgezocht worden voor een verkwikkende duik. Zwemtrainer Marcel Stroet waarschuwt echter dat het water nog behoorlijk koud is. "Het zit tegen het randje aan", aldus Stroet.

Volgens fervent open water-zwemmer Stroet zijn de open wateren doorgaans rond deze tijd een stuk warmer dan nu het geval is. "De maanden april en mei zijn eigenlijk gewoon koud geweest", vertelt Stroet. "Dat merken we ook meteen in het water. De bovenlaag is wel redelijk opgewarmd maar daaronder is het nog gewoon koud."

"Laat de kou over je heen komen, ga je er niet tegen verzetten" Marcel Stroet, zwemtrainer

En daar kun je je als amateurzwemmer dus op verkijken, mocht je ineens dat water in willen sprinten. Volgens zwemcoach Stroet is het dan ook slim om, als je jezelf voor het eerst te water laat, dat met beleid te doen. "Je kan er heus wel in", aldus Stroet. "Maar doe het rustig aan. Neem de tijd om op adem te komen." Sommigen zullen misschien de neiging hebben om, eenmaal ondergedompeld, veel te gaan bewegen om het warm te krijgen. Niet doen, zegt Stroet. "Je moet wennen, laat het over je heen komen. Ga je er niet tegen verzetten."

Risico's Hoewel het koude water gezondheidsvoordelen kan bieden, kan het voor sommigen gevaarlijk zijn. "Als je een hartkwaal hebt, moet je toch even uitkijken", aldus Stroet. "Door de kou wordt je bloed dikker en gaat het richting je hart. Dan kan je lichaam wit en grauw worden en dan ga je gewoon uit het water. Maar daarna moet dat bloed weer terug je aderen in. En als je dan vernauwingen in je aderen hebt, ga je dat wel merken."

Eerst het zuur dan het zoet Voor wie toch het water in gaat: gewoon rustig de kou omarmen dus, even door de zure appel heen. Daarna volgt de beloning, vertelt Gerda Holla, die zojuist een rondje in het IJsselmeer achter de rug heeft. "Dan voel je je gewoon sterk", aldus Gerda. "Dan denk je: ik heb het toch maar weer gedaan!." Iets dat haar zwemmaatje Femke Vriend beaamd. "Je lijf krijgt er gewoon een boost van", zegt Femke. "Waardoor 'ie het daarna weer beter doet. Dat voel je gewoon letterlijk."