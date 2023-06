Kaketoe Coco is terug; Silvia's vriend klom tien meter een boom in

Silvia Verspuy uit Sint Maarten kan eindelijk weer lekker slapen. Haar bijzondere roze kaketoe Coco is namelijk weer thuis. Het beestje was sinds zondagavond vermist, omdat ze uit haar kooi was ontsnapt. Silvia had de hoop al bijna opgegeven, tot ze gisteravond opeens een belletje kreeg.

Dagenlang wordt er gezocht naar roze kaketoe Coco, foto's worden gedeeld op Facebook en Silvia schakelt zelfs de politie, Amivedi, vogelasiel Den Helder, de dierenambulance en Blanckendaell Park in Tuitjenhorn in, maar niemand heeft het roze beestje gezien. Eigenaresse Silvia Verspuy is ten einde raad. Waar is haar Coco nou naartoe gevlogen? Silvia heeft steeds minder vertrouwen op een goede afloop, maar gaat stug door met haar zoektocht. Ze staat er niet alleen voor: op Facebook stromen de reacties binnen en wordt er zelfs mee gezocht naar Coco. "Mensen dachten haar gezien te hebben in Akersloot en zelfs in Rotterdam", vertelt de opgeluchte eigenaresse van Coco. Geen zin Net wanneer Silvia de auto in wil stappen om toch maar eventjes te gaan kijken bij de vogel in Akersloot, wordt ze opeens gebeld. De vrouw aan de telefoon vertelt Coco te hebben gezien. Niet in Akersloot, maar in Dirkshorn. "Haar man was toevallig zijn hondje aan het uitlaten en zag Coco op een oudere vrouw afgaan. Hij wilde op haar schouder zitten, maar de vrouw die schrok en probeerde haar weg te slaan." Silvia trommelt haar gezin op om naar Dirkshorn te gaan. Daar treffen ze, bij de basisschool, al gauw hun lieve Coco aan, die verstopt zit in een metershoge boom. Silvia kan haar geluk niet op, maar Coco moet wel nog even de boom uit zien te komen. En daar heeft het beestje geen zin in, merkt Silvia al gauw. "Zelfs met het rammelen van haar voer kwam ze niet de boom uit." 'Ik heb gejankt' Er is een ladder nodig, heel snel. "Ik heb een oproep op Facebook gezet en binnen vijf minuten stond er iemand met een ladder bij de boom", vertelt Silvia enthousiast. En toen bleek dat niet alleen Silvia maar ook haar partner André er alles voor over heeft om Coco weer mee naar huis te nemen. "Hij klom op de ladder de tien meter hoge boom in en kreeg haar te pakken." "Ik heb gejankt", vertelt Silvia over het moment dat ze Coco weer in haar armen sloot, "ik ben zo enorm blij dat ze er weer is." In onderstaande video is de reddingsactie van André te zien. Tekst gaat door onder de video.

