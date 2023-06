Honkballers RCH verliezen van directe concurrent voor belangrijke vierde plaats

De eerste vier ploegen plaatsen zich voor de play-offs. Neptunus, HCAW en Amsterdam Pirates zijn al zeker van een plek bij dit toetje van het seizoen. RCH Pinguins en Twins Oosterhout maken in een drieluik uit wie dat laatste ticket bemachtigt. Op dit moment staan de Heemstedenaren vijfde in de hoofdklasse en het verschil met nummer vier Twins is vier punten. Dat betekent dat de honkbalclub van trainer Joshua Zara de andere twee wedstrijden van de Brabanders moet winnen.

Mocht RCH de play-offs bereiken, dan is dat voor het eerst in de clubgeschiedenis. Zaterdag staat het tweede duel op het programma. Om 15.00 uur op het sportpark in Heemstede. Zondag nemen beide ploegen het weer tegen elkaar op in Oosterhout.