Gemeente neemt nieuwe maatregelen tegen overtoersime

De gemeente heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de toeristenstroom in te dammen. Zo wil het college minder vergunningen verlenen aan bed & breakfasts (b&b's) en wordt er gekeken naar de mogelijkheid om het aantal rivier- en zeecruises te beperken. Dat valt te lezen in een brief die vandaag is gestuurd.

Die nieuwe maatregelen komen bovenop de ingrepen die eerder zijn genomen. Per 1 april gelden er al vervroegde sluitingstijden voor horeca in het wallengebied, en op 25 mei is het blowverbod ingegaan in sommige delen van de binnenstad. Ook lanceerde de gemeente in maart de Stay Away campagne.

''We kunnen niet rustig achteroverleunen en denken dat we er zijn''

Toch benadrukt het stadsbestuur dat er nóg meer maatregelen nodig zijn. De nieuwste cijfers tonen namelijk een stijging aan die groter is dan eerder werd voorspeld. In 2021 werd besloten dat er niet meer dan 20 miljoen toeristische overnachtingen plaats mogen vinden in de stad. Maar in de nieuwe prognoses wordt dat aantal dit jaar al overschreden. Om die reden moet het college nieuwe maatregelen treffen. ''We kunnen niet rustig achteroverleunen en denken dat we er zijn'', schrijft wethouder Sofyan Mbariki (Economische Zaken).

Een van de extra maatregelen die het college nu overweegt, is het verlagen van het quotum voor het aantal toegestane b&b's. Op het moment zijn er meer dan tweeduizend b&b's in Amsterdam. Het college vindt dat dit aantal te hoog is. ''In het licht van de toegenomen woningschaarste, de daaruit voortkomende woningnood en om de leefbaarheid in wijken te behouden vindt het college dat het maximum b&b’s in veel stadswijken is bereikt,'' aldus Mbarki.

Daarnaast wordt er gekeken naar de beperking van zee- en riviercruises als middel om overtoerisme tegen te gaan. Een onafhankelijk onderzoeksbureau is ingeschakeld om een onderzoek uit te voeren naar de impact van deze maatregel. De resultaten worden na het zomerreces met de gemeenteraad gedeeld. Het college gaat ook onderzoeken of er maatregelen getroffen kunnen worden voor toeristen die arriveren via touringcars, Schiphol en auto's met een buitenlands kenteken.