Opmeerse Lucas verovert sociale media met eigen vertaling 'Het Regent Zonnestralen'

Wat begon als een experiment op sociale media, groeide uit tot een onverwacht succes voor de Opmeerse singer-songwriter Lucas Nicholas. Zijn eigen vertaling van het nummer 'Het Regent Zonnestralen' van het bekende duo Acda en de Munnik wist in korte tijd meer dan 265.000 kijkers te trekken. "Thomas Acda heeft zelfs persoonlijk gereageerd!", vertelt hij enthousiast aan WEEFF.

De 22-jarige muzikant raakte geïnspireerd door het concept van de zangers van BENR op het socialemediaplatform TikTok. Hij vroeg zich af hoe hij een vergelijkbaar idee kon toepassen op zijn eigen muziekstijl. "Ik heb al eerder een nummer van de Dijk naar het Engels vertaald, en dat smaakte naar meer," legt Nicholas uit. Vandaar dat hij besloot om zijn favoriete nummer, 'Het Regent Zonnestralen', te vertalen.

Nicholas had nooit verwacht dat zijn vertaling zo'n grote hit zou worden. "Ik zit al de hele tijd met een grote glimlach naar mijn telefoon te kijken," zegt hij trots. Wat begon met een paar likes, groeide al snel uit tot honderden reacties.

Toen hij gisterochtend wakker werd, werd hij overladen met berichtjes van zijn neefjes. "Ze vertelden me dat de populaire YouTuber Kalvijn mijn video had gedeeld." Vervolgens deelde Nicolas zelf het filmpje op zijn eigen Instagram-account, waarbij hij Thomas Acda benoemde. En tot zijn verbazing deelde Acda het weer met zijn eigen volgers. "Dat is bizar!" De tekst gaat verder.

Lachend vertelt Nicholas hoe hij de hele dag aan zijn telefoon gekluisterd is. Het succes heeft hem geïnspireerd om het concept verder uit te breiden. "Momenteel ben ik ook bezig met mijn eerste album, dus dat heeft eigenlijk mijn prioriteit. Maar er zijn al veel aanvragen gedaan voor vertalingen van andere nummers."

De reacties op Nicholas' vertaling waren overweldigend positief. Velen vroegen zelfs om een volledige versie van het nummer. "Vandaag gaan we meteen de studio in om de volledige versie op te nemen." Nicholas had de tekst namelijk nog niet helemaal vertaald toen hij het fragment op sociale media plaatste, dus moest hij gisteren snel de rest van de tekst afmaken. "Het was allemaal chaos natuurlijk!"

In de komende tijd kunnen fans dus meer vertalingen verwachten op het TikTok-account van Nicholas, terwijl hij ondertussen hard werkt aan zijn eigen muziek. "Ik ben bijna klaar met mijn opleiding, dus ik kan me binnenkort gelukkig volledig richten op mijn muziekcarrière."

