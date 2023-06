TERUGKIJKEN⏪: Het trotseren van Alpe d'HuZes levert meer dan 17 miljoen euro op

Vandaag hebben heldhaftige Noord-Hollanders de hele dag alles gegeven op de Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Vijfduizend deelnemers beklommen de berg in de Franse Alpen vandaag met zweet en tranen. En niet voor niets. Het leverde uiteindelijk een bedrag op van 17.022.738 euro. NH deed de hele dag live verslag.

14 kilometer lang, een klim van zo'n 8 procent en 21 bochten op een hoogte van bijna 1.900 meter. Het was een flinke uitdaging voor alle klimmers, maar ze hebben het gehaald. Dat gebeurde alleen, maar ook in teamverband. NH was erbij en deed verslag van alle bijzondere verhalen op de berg.