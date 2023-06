Enorme fietsenstalling onder V&D, maar gaan fietsers hun stalen rossen daar wél stallen?

Het huurcontract voor twintig jaar om de kelder van het oude V&D pand in het centrum om te bouwen tot fietsenstalling is al getekend. Maar een paar politici zetten grote vraagtekens of de garage voor 800 stalen rossen wel vol komt. Tot nu toe blijven andere stallingen in de stad namelijk nogal leeg. "Voordat we over twintig jaar minimaal zes miljoen uitgeven, moeten we dat uitzoeken."

Raadslid Arwen Scholten van Jouw Haarlem noemt het een onzeker experiment. "De huidige grote stallingen staan nog vaak leeg. Er is eerder behoefte aan een klein en fijnmazig net van fietsenstallingen, dan een een groot, centraal gelegen garage."

Haar motie, om het huurcontract voor de duur van 20 jaar voorlopig niet te tekenen, kon niet op genoeg steun rekenen in de gemeenteraad. Bovendien meldde wethouder Bas van Leeuwen dat hij zijn handtekening al had gezet.

Fietsenrekken buiten weg

Na eerdere politieke discussies kreeg Van Leeuwen de meerderheid van de gemeenteraad achter zich, omdat de kelder onder het monumentale en geliefde pand in hartje Haarlem 'een unieke kans' is om de naastgelegen Botermarkt en ook de Grote Markt fietsenvrij te krijgen.

Op beide pleinen worden, na de opening van de fietsenkelder, de rekken verwijderd en gaan stewards fietsers wijzen op de nieuwe parkeergarage. Uiteindelijk zal er ook handhavend worden opgetreden tegen het parkeren in de openbare ruimte. Verkeerd geparkeerde fietsen worden dan weggehaald en kunnen tegen betaling opgehaald worden in het depot.

Kip en ei

Hiervoor moeten overigens ook nog juridische maatregelen worden genomen. Want dat de fietsenchaos in vooral het centrum van de stad niet zomaar opgelost kan worden, is wel duidelijk en dat vindt de hele gemeenteraad ook zorgelijk.

"Die zorgen deel ik", zegt wethouder Van Leeuwen. "Maar het fietsparkeren is ook 'een kip en ei verhaal'. Als er onvoldoende plekken in parkeergarages zijn, dan kan ik ook niet gaan handhaven."

GroenLinks heeft er in ieder geval alle vertrouwen in dat de fietsenstallingen uiteindelijk toch de voorkeur gaan krijgen boven het stallen in de open lucht. "Er komen steeds meer fietsers in Haarlem en met ook steeds duurdere fietsen die je wél in een garage wilt zetten", aldus raadslid Sacha Schneiders van GroenLinks.

De partij Jouw Haarlem maakte zich eerder al druk over de vaak lege fietsenstallingen, zoals hieronder is te zien: