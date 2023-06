Amsterdam aA nl Bewoners Bijlmerdreef zijn explosies bij Suri-Change zat: "Ik voel me onveilig"

Voor de derde keer zijn bewoners van de Bijlmerdreef in Zuidoost opgeschrikt door een explosie. Opnieuw was een filiaal van geldwisselkantoor Suri-Change het doelwit. Het kantoor is al dagen geleden door de burgemeester gesloten vanwege de twee eerdere explosies.

Een paar uur later was het gat in het raam nog goed zichtbaar. "Ik woon dichtbij. Ik hoorde een knal, bam!", vertelt een buurtbewoner. "Ik voel me onveilig ja." Een ander: "Je bent bang. Je bent niet veilig in je eigen buurt."

Op blaadjes op de ramen staat aangegeven dat Suri-Change 'niet meer actief is in dit pand', maar dat hield degene die het explosief vannacht liet afgaan dus niet tegen. "Dit pand moet meer beveiligd worden. Dat is alles. Dat is alles. Laat ze een camera buiten zetten. Want die persoon weet precies wanneer hij of zij moet komen, weet je. "

De politie laat weten dat de recherche een onderzoek is gestart en dat er rekening wordt gehouden met een verband met de eerdere explosies. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Naast dit filiaal zijn ook de andere filialen van Suri-Change in de stad al gesloten. Bij twee van die kantoren vonden vorige week ook explosies plaats.