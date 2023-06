Gemeente zet AEB opnieuw in de verkoop

Ze schrijven dat ze 'intensief overleg' hebben gehad en spreken van een 'lastige maar zorgvuldige afweging'. "Het college is ervan overtuigd dat de met AEB verbonden publieke belangen van afvalverwerking, warmtevoorziening en CO2-reductie na verkoop via contracten en subsidievoorwaarden goed geborgd kunnen blijven en stelt dit dan ook als harde voorwaarde bij de verkoop."

Betrouwbare eigenaar

De gemeente hoopt op een 'betrouwbare eigenaar voor de lange termijn' en denkt daarbij aan binnenlandse investeerders of pensioenfondsen of bedrijven die al elders in Europa actief zijn in afvalverwerking. De wethouders schrijven dat de gemeente kandidaat-kopers vooraf en tijdens het verloop van het verkoopproces grondig zal screenen.

Wat anders is dan bij de vorige verkooppoging, is dat de scheidingsinstallatie 'in principe' niet meeverkocht wordt. Die installatie wordt gebruikt om afval te selecteren dat gerecycled kan worden.

Invloed uitoefenen

"Door die te behouden kan de gemeente beter invloed uitoefenen op de transitie naar hergebruik van grondstoffen, op de keten achter nascheiding en dus op het behalen van onze doelstellingen met betrekking tot de circulaire economie", schrijven de wethouders.

Het stadsbestuur wilde het AEB eigenlijk verkopen aan de Rotterdamse afvalverwerker Afvalverwerking Rijnmond. Marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) zette een streep door die overname, omdat dat zou leiden tot een 'te machtig bedrijf'.

Het verkoopproces start op zijn vroegst na de zomer.