Woning Middenbeemster lijkt een centrale rol te hebben in Purmerendse geweldsincidenten

De 20-jarige man uit Purmerend die is aangehouden voor de geweldsincidenten in Purmerend en Middenbeemster lijkt een centrale rol te hebben. De woning waar de man woonde aan het Groenveld in de Middenbeemster is het toneel geweest van een schietincident en een daaropvolgende brand op 14 april, waardoor burgemeester Ellen van Selm de woning voor twee maanden heeft gesloten.

Woning in Middenbeemster getroffen door een brandbom - NH Nieuws / Michel Gijselhart