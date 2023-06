Schoolvoetballegende Rien Kruijt (76) schiet zichzelf na 33 jaar uit het veld

Rien Kruijt (76) beëindigt zijn 33-jarige regeerperiode als meesterorganisator van het schoolvoetbal in Zwanenburg. De fanatieke ouders die nu langs de zijlijn schreeuwen, waren zelf nog jonge spelers toen Kruijt voor het eerst het schoolvoetbal in goede banen leidde.

Dave Bosma als coach voor het schoolvoetbal van zijn jongste zoon Lennon - Dave Bosma

Als elfjarig jongetje rende Dave Bosma (43) samen met zijn klasgenootjes over het voetbalveld in Zwanenburg, strijdend voor de winst. Tegenwoordig kijkt Dave vanaf de zijlijn naar zijn eigen kinderen die alles op alles zetten om met hun klas de winst binnen te slepen. Met klasgenoten de strijd aangaan Zijn zoon Jim (12) heeft jarenlang schoolvoetbal gespeeld en is nu scheids. "Je gaat met je eigen klas, die je elke dag ziet en op het schoolplein mee voetbalt tegen andere scholen voetballen", vertelt hij. "Dus dat was echt leuk." Rien Kruijt (76) heeft de volwassenen die hun kind vanaf de zijlijn aanmoedigen, vaak zelf nog schoolvoetbal zien spelen. Hij heeft namelijk 33 jaar lang schoolvoetbal in Zwanenburg georganiseerd: hij stelde de spelregels op, stuurde de scheidsrechters aan en suste ruzies. "Toen ik in 1990 begon, dacht ik dat ik het twee of drie keer zou doen", vertelt hij. "Dat liep iets uit de hand."

Rien Kruijt (links) werd door VV Zwanenburg in het zonnetje gezet vanwege de jarenlange organisatie van het schoolvoetbal - Peter Vreeswijk

Het leukste vindt Rien de kinderen. "Het is niet in woorden uit te drukken hoe enthousiast zij altijd zijn. Er is een rivaliteit van hier tot Tokio. Die is nog een graadje erger omdat het om hun school gaat", vertelt hij.

"Ik wilde de kinderen in beweging krijgen" Rien Kruijt

"Maar er zit ook een soort idealisme achter. Ik wilde de kinderen in beweging krijgen." Met succes: afgelopen jaar stonden er, volgens Rien, weer zevenhonderd kinderen op de velden. Zoals ieder jaar werd een deel van hen daarna lid van de club.

Dave Bosma als coach bij het schoolvoetbal van zijn tweeling Jim en Liam - Dave Bosma

Voor Rien is er nu een einde gekomen aan de algehele organisatie van het schoolvoetbal. "Als ik 's avonds thuiskwam, was ik bekaf. En als je iets met tegenzin aangaat, moet je stoppen." Toch laat Rien het schoolvoetbal nog niet volledig los en blijft hij het administratieve werk doen. Dave komt Rien elke zaterdag tegen op vv Zwanenburg als hij naar zijn voetballende zoons komt kijken. "Als je voetbalt bij Zwanenburg kom je hem tegen. Het is een mooie vent: de vader van de club. Maar er is ook een minpunt aan Rien", zegt hij grappend. "Hij is voor Feyenoord."