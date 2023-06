Rijtjeshuis in Hoorn staat bomvol met wietplanten: "Bewoner kwam altijd heel aardig over"

In een hoekwoning aan de Mercuriushof, midden in een woonwijk in Hoorn, is vanmiddag een grote hennepplantage gevonden. De ene na de andere wietplant wordt uit de woning gehaald. "Het huis staat er helemaal vol mee", aldus een woordvoerder van de politie.

Eén voor één worden de planten uit huis gehaald. Een bergingsbedrijf is sinds vanmiddag 14.00 uur al bezig om de wietplanten vervolgens door de versnipperaar te halen. Het zou gaan om zo'n 800 planten, vertelt de politie ter plaatse. "Nee, het is geen kleintje. Het staat van onder tot boven, van voor tot achter helemaal vol. Alleen de gang was vrij", heeft een buurman zich laten vertellen.

"Van een hoop huizen verwacht je het hier in de buurt, maar niet bij deze" Buurtbewoner

Buren verzamelen zich rond het afgezette lint om te kijken wat er aan de hand is. De geur van de wietplanten nemen ze even voor lief. "Je rook wel eens wat, maar je staat er verder niet bij stil dat het een plantage kan zijn", vertelt een vrouw uit de buurt. Een andere buurtbewoner hoorde wel eens lawaai. "Ik hoorde anderhalf maand geleden wat herrie van een verbouwing. Op rare tijdstippen ook, maar ik wilde er niet over klagen." Ondertussen worden er niet alleen hennepplanten uit het huis gehaald, maar ook grote ventilatoren, accu's en lampen. Nette bewoner Dat er een wietplantage schuil ging achter de voordeur van het rijtjeshuis, zag niemand in de buurt aankomen. "De bewoner komt altijd heel aardig over", vertelt een buurtbewoner. "Van een hoop huizen verwacht je het hier in de buurt, maar niet bij deze." Er gaat een gerucht onder de buren rond dat er elektrische apparaten in de woning op timers werkten, zodat de schijn werd gecreëerd alsof er iemand thuis was. "Er schijnen ook allemaal muren uit het huis te zijn weggehaald", vertelt een buurman terwijl hij toekijkt. "De woningcorporatie zal er de komende tijd een flinke klus aan hebben om het op te knappen." In de woning trof de politie vandaag niemand aan. Er wordt onderzoek gedaan naar wie er verantwoordelijk is voor het huis vol met hennepplanten.

Wietplantage in Hoorn Foto's: Inter Visual Studio/ Daniëlle Rood

