Baasje ten einde raad: wie heeft bijzondere roze kaketoe Coco gezien?

In de Noordkop wordt sinds zondagavond massaal gezocht naar de driejarige roze kaketoe Coco. Het dier vloog weg, nadat het deurtje van haar kooi niet goed was afgesloten. "Ze kan overal zijn", zegt haar baasje Silvia Verspuy uit Sint Maarten. "Het bericht van haar vermissing is honderden keren gedeeld, maar er is nog geen enkele zichtmelding."

Silvia Verspuy

Coco komt normaal gesproken alleen in de kooi buiten bij mooi weer. "Normaal staat de kooi binnen, maar omdat het zondag mooi weer was, stond hij nu buiten", vertelt Coco's baasje Silvia Verspuy. "Binnenshuis mag ze uit de kooi, buiten niet." Het deurtje was niet goed afgesloten, waarna ze rond 18.30 uur wegvloog. "We zijn meteen gaan zoeken, ze is toen nog heel even gezien door mijn zoon", zegt Verspuy. "Ze werd toen achterna gezeten door twee vogels. Maar hij heeft haar daarna uit het oog verloren." Ze vervolgt: "Coco vloog op dat moment (tegen de wind in) richting de kerk bij het kruispunt van de Groenvelderweg en de Raadhuisstraat in Sint Maarten." In deze video zie je hoe Coco eruit ziet:

Papegaai Coco vermist - NH Nieuws

Coco is geringd en niet gekortwiekt. Verspuy: "Ze kan overal zijn, die avond begon het flink te waaien." Ze is een papegaai, een roze kaketoe om te precies te zijn. "De grootte van een roze, of rosé, kaketoe is tussen een duif en een kraai in. Ze kunnen behoorlijk krijsen. Maar ook fluiten en praten. Coco zegt haar naam en kusje, ze doet ook het piepen van een cavia na." Alle instanties zijn al ingeschakeld. Politie, Amivedi, vogelasiel Den Helder, de dierenambulance en zelfs het Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn. Daar zit namelijk ook een roze kaketoe. "Het kan zijn dat ze op het geluid afgaat. Dat ze reageert op het geluid van de andere roze kaketoe en daar op af komt. Ze houden het in ieder geval voor ons in de gaten."