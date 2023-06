Hitsig in de hitte: mag je seks hebben in de duinen?

Blaadjes in het haar en zand in de bilnaad. Het houdt vrijende koppels niet tegen om hun amoureuze uitspattingen de vrije loop te laten in het bos en de duinen. Zeker niet nu het weer wat warmer wordt. Zo is de overlast in het Zeeuwse Veere zo groot dat er een seksverbod is ingesteld en seksende stelletjes nu een fikse boete riskeren. Hoe zit dat in de IJmond?

Toch valt het in onze regio wel mee, volgens boswachter Jan Brussel. “Bij ons mag je sowieso niet van de paden af en daar houden de meeste zich wel aan. Ik heb wel eens een stelletje uit de bosjes zien lopen, maar of die nou verliefd deden… dat weet ik niet. Het is niet echt een item bij ons.”

Ook volgens boswachter Jeroen Engelhart valt het in de duinen wel mee. “Wij vinden daar eigenlijk niet zo heel veel rommel van terug. Wel op de parkeerplaats, daar hangen de condooms in de haag.” Naast het feit dat je niet van de paden af mag, mag je ook niet na zonsondergang in de duinen zijn.

Mag het?

Maar wat zijn nou de regels? Mag je seks hebben in de duinen? Volgens de woordvoerder van de gemeente Beverwijk is seks in het duingebied strafbaar op grond van artikel 239 Sr, Schennis van de eerbaarheid. "Dus… nee! Maak je je er toch schuldig aan, dan kun je een fikse boete verwachten."