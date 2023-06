Populariteit klimmen en boulderen in 't Gooi stijgt tot grote hoogtes

De sporten klimmen en boulderen worden rustig aan steeds populairder in het Gooi. Alleen al in Bussum en Hilversum zijn er zo'n 40 duizend 'berggeiten', mensen die de klimsport beoefen of mensen die gaan boulderen.

Het aanpassen van de routes van een klim- of boulderwand vereist dat er gaatjes in de wand zitten om de handgrepen en obstakels te kunnen (ver)plaatsen. Dat maakt het lastig om een boulderwand als speeltoestel voor kinderen aan te merken.

"Boulderen is momenteel wel de motor achter de sport", zegt van den Barselaar. "Het was altijd al een wedstrijdsport, maar nu zie je wereldwijd de tendens dat de sport ook recreatief toeneemt." In Nederland is de overheid, vanwege de toenemende populariteit, naar boulderen aan het kijken in verband met te stellen veiligheidseisen. De grote vraag hierbij is of een boulderwand een speeltoestel is of niet.

Bij Sport- en Klimcentrum RockSteady in Bussum zegt Franck van den Barselaar dat boulderen in de coronatijd aan populariteit heeft gewonnen, omdat je dit buiten kunt doen. Ook is het een individuelere sport dan klimmen, omdat je geen 'zekermaatje' nodig hebt, iemand die jouw touw begeleidt.

Boulderen is een vrijere variant van klimmen: het is minder hoog en je bent niet gezekerd; dat betekent dat je dus niet aan een touw vastzit en op een valmat terechtkomt als je loslaat. Bij het klimmen zelf zit je in een tuigje en ben je gezekerd aan een touw. Bij het klimmen kun je tot zo'n 20 meter de hoogte in, terwijl je bij boulderen tot maximaal 4,5 meter hoogte gaat.

Toegankelijker

Waar in Bussum meer de nadruk ligt op het klimmen in de 16 meter hoge hal, ligt bij Monk in Hilversum de nadruk alleen maar op het boulderen. Mede-eigenaar Bruno Geurts van Monk vindt boulderen technischer dan klimmen. "Ook is het toegankelijker", zegt Geurts, "omdat je geen zekeraar nodig hebt. Vaak zie je tegenwoordig dat mensen het in groepsverband doen. Je klimt in je eentje, maar je bent toch met elkaar."

Zowel Geurts als van den Barselaar zijn behoorlijke pioniers op hun gebied. Zij zien elkaar ook niet als concurrent, maar juist als een aanvulling voor Gooise klimmers. "Boulderen is heel sociaal", vertelt Geurts. "Alle niveaus kunnen door elkaar klimmen en je ziet dat men elkaar altijd helpt en aanwijzingen geeft." Van den Barselaar beaamt dat zowel klimmen als boulderen puzzels zijn. "Klimmen is een langere puzzel maar boulderen is 'strenger': als je valt moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Als je valt tijdens het klimmen, blijf je aan je touw hangen.”

Kinderfeestjes

Ondanks de stijgende aantallen klimmers en boulderaars, neemt het aantal kinderfeestjes bij de klimhal af. Waar eerder nog zo'n tienduizend kinderen per jaar kwamen, zijn dat er nu nog zo'n duizend. "Dat komt simpelweg door meer aanbod", legt van den Barselaar uit.

Een moeder uit Bussum die voor haar 9-jarige dochter een feestje bij de klimhal organiseert, zegt: "Mijn dochter heeft net haar 'zekerlessen' afgerond en ze wil graag haar verjaardagsfeestje hier vieren. Er hangt altijd een prettige, vriendelijke sfeer rondom het klimmen. Haar vriendinnetjes vinden het ook heel leuk."

Routes

Voor zowel het klimmen als het boulderen kunnen de routes steeds worden aangepast. Zo houden ze het spannend voor klimmers en kun je bijvoorbeeld ook bepaalde bestaande routes uit het buitenland, langs een echte rotswand, nabootsen. In een app kunnen klimmers bijhouden hoe en wanneer de routes zijn aangepast.

Monk in Hilversum biedt de boulderaar 800 vierkante meter aan klimwanden en er zijn bijna 200 boulders voor zowel ervaren klimmers als beginners. Rocksteady in Bussum heeft een 16 meter hoge hal met routes die vaak worden aangepast en waar ook zowel jong en oud, ervaren of niet, terecht kunnen.

Nederlands kampioenschap

Tegenwoordig worden zowel het NK Lead (klimmen, red.) en het NK Boulderen in Nederland gehouden. Vroeger was dat bij gebrek aan klimhallen nog in het buitenland. Afgelopen maart was het NK Boulder, waarbij Lynn van der Meer en Paul Brand zich de beste vrouwelijke en mannelijke boulderaar van Nederland mochten noemen. Bij het NK Lead in mei van dit jaar waren Jens de Louw en Leto Cavé de besten en verzekerden zich daarmee met startbewijzen voor de Europa Cups.