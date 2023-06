College vindt oversteekplaats Bavinckschool niet gevaarlijk, ondanks noodoproep ouders en leraren

Het college is niet van plan extra veiligheidsmaatregelen te nemen bij de oversteekplaats voor basisschool de Bavinck op de Bosdrift. Eind maart kwam de school in actie om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie voor hun deur. Die is volgens de school namelijk erg onveilig, maar het college oordeelt nu dat deze oversteekplaats wel veilig is.

"We zijn bekend met de situatie bij deze locatie. Echter zijn wij van mening dat de situatie hier niet gevaarlijk is. Er passeren hier gemiddeld 2.500 motorvoertuigen en 2.300 fietsers per etmaal', zo reageert het college. 'Voor de geregelde oversteek ligt een drempel en tevens staat er 'school' op het wegdek. Hiernaast wordt bij het oversteken door de school gebruik gemaakt van klaar-overs.' Het college geeft hiermee antwoord op de artikel 41-vragen die begin april zijn gesteld door de PvdA. Ludieke actie Het oordeel van het college staat echter haaks op het oordeel van de Bavinckschool zelf, die het zelf op regelmatige basis incidenten zien plaatsvinden tijdens de ochtendspits. De basisschool aan de Bosdrift in Hilversum voerde dit jaar een ludieke actie uit door tijdens de drukke ochtendspits te klaar-overen met een zelfgeknutselde slagboom, om het langsrazende verkeer een halt toe te roepen. Dit om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie voor hun deur.